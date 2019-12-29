Обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР завершен

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29 декабря 2019, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, сообщает РИА Новости. Донбасс получил 60 человек, Киев - 52. Вскоре в Донецк доставят еще нескольких сторонников республики. Обменянный в сентябре Сенцов выступил против обмена пленными

При этом, два человека из числа пленных отказались возвращаться на Украину. Речь идет о двух девушках, которых подозревали в шпионаже в пользу Киева. Одна из них пояснила, что они родом из Донецка.

Ранее Луганск получил 63 человека. Среди них есть добровольцы из РФ, а также гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги. В ЛНР выразили надежду, что оказавшийся на свободе Лусварги без помех доберется домой.

Напомним, Киев должен был передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек. Однако позднее некоторые люди отказались от участия в обмене. В частности, в ЛНР отказались возвращаться 9 человек.