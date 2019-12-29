Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР завершен

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР завершен
фото: globallookpress.com

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, сообщает РИА Новости. Донбасс получил 60 человек, Киев - 52. Вскоре в Донецк доставят еще нескольких сторонников республики. 

Обменянный в сентябре Сенцов выступил против обмена пленными

Обменянный в сентябре Сенцов выступил против обмена пленными

При этом, два человека из числа пленных отказались возвращаться на Украину. Речь идет о двух девушках, которых подозревали в шпионаже в пользу Киева. Одна из них пояснила, что они родом из Донецка.

Ранее Луганск получил 63 человека. Среди них есть добровольцы из РФ, а также гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги. В ЛНР выразили надежду, что оказавшийся на свободе Лусварги без помех доберется домой.

Напомним, Киев должен был передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек. Однако позднее некоторые люди отказались от участия в обмене. В частности, в ЛНР отказались возвращаться 9 человек.

АС

//картина дня

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, сообщает РИА Новости. Донбасс получил 60 человек, Киев - 52. Вскоре в Донецк доставят еще нескольких сторонников республики.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, сообщает РИА Новости. Донбасс получил 60 человек, Киев…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Как и предполагали "Аргументы недели", продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделает громкое заявление после программы Андрея Малахова с бывшим…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В программе "Кто хочет стать миллионером?" участвовали артисты, снимавшиеся в картине «Союз спасения». Они играли героев-декабристов, но почти срезались на вопросах…

//новости ан

//новости ан

Три воспитанницы группы тренеров Этери Тутберидзе вошли в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы-2020. В женском одиночном катании выступят Анна…

//новости ан

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажу льготных билетов на Дальний Восток. Субсидированные тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы…

//новости ан