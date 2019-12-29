В Минске прошел перфоманс-митинг против интеграции с Россией

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29 декабря 2019, 15:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот видео с перфоманс-акции в центре Минска 29 декабря

В столице Белоруссии снова прошла акция протеста против объединения с Россией. Люди выстроились длинной змейкой вдоль проезжей части в центре Минска. Акцию назвали «цепь независимости».

Это уже пятая акция протеста в Минске. Предыдущие четыре тоже проходили в Минске. Оппозиция выразила свое отношение к интеграции с Россией.

Сейчас в Минске достаточно морозно. Идет снег. Люди выстроились цепью и внешне ежатся от холода. Внутренне они тоже ежатся, судя по всему, от незнания того, что происходит.

«Мы против объединения», — заявил один из участников акции: «Интеграция должна быть выгодной для обеих сторон».

Пакет «дорожных карт» объединения России и Белоруссии и предполагает взаимовыгодные условия для обеих сторон. Выход на митинг протеста выглядит достаточно нелепым.

«Нам ничего не показывают», — объяснил еще один участник митинга.

Пятая акция оказалась достаточно вялой. В прошлые разы были какие-то шествия. Теперь люди постояли с флагами и плакатами. А потом разошлись. Им так ничего и не объяснили.