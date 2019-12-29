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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Жириновский хочет вице-президента России

, 14:53 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: телеграм-канал Владимира Жириновского

Жириновский хочет вице-президента России
Владимир Жириновский на фото globallookpress/ Anton Kuzyakin

Лидер партии ЛДПР предложил ввести должность вице-президента страны. Заявление появилось на телеграм-канале Владимира Жириновского. И там идея идея объясняется необходимостью «разгрузить» главу государства.

Высказывание Жириновского стало реакцией на слова самого Президента РФ. На прошлой неделе состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. И там глава государства предположил, что можно исключить из Конституции возможность избираться на главный пост страны более двух раз.

«Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд», — сказал Путин и добавил, что упомянутая оговорка смущает политологов: «Можно было бы ее отменить, наверное».

Жириновский отреагировал на это спустя десять дней.

«Помимо исключения слова «подряд» из статьи о количестве президентских сроков в Конституции, нужно ввести еще пост вице-президента, чтобы разгрузить главу государства», — появилось сообщение в телеграм-канале лидера ЛДПР.

В кулуарах внутренней политики РФ к высказываниям Владимира Жириновского часто прислушиваются. Считается, что в его речах часто содержится сигнал, который хочет подать администрация Президента.

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