В МИД РФ появился новый департамент, который займется международной информационной безопасностью

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29 декабря 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

В Министерстве иностранных дел России появился новый департамент. 42-й департамент российского внешнеполитического ведомства будет заниматься международной информационной безопасностью, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.

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О задачах 42 департамента сообщается на странице МИД РФ в "Фейсбук". По данным МИД, новое подразделение будет разрабатывать и реализовывать государственную политику в области международной информационной безопасности, курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, а также международно-политические аспекты использования интернета.