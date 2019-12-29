Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

В МИД РФ появился новый департамент, который займется международной информационной безопасностью

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД РФ появился новый департамент, который займется международной информационной безопасностью
фото из соцсети

В Министерстве иностранных дел России появился новый департамент. 42-й департамент российского внешнеполитического ведомства будет заниматься международной информационной безопасностью, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.

В Минобороны РФ заявили о готовящихся информатаках на военное руководство России

В Минобороны РФ заявили о готовящихся информатаках на военное руководство России

О задачах 42 департамента сообщается на странице МИД РФ в "Фейсбук". По данным МИД, новое подразделение будет разрабатывать и реализовывать государственную политику в области международной информационной безопасности, курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, а также международно-политические аспекты использования интернета.

ИЧ

//картина дня

Грузовики миновали пограничные пункты пропуска и направились на подконтрольную официальному Киеву сторону. В последнее воскресенье 2019 года проходит обмен удерживаемыми лицами. Об этом договорились лидеры стран-участниц «нормандской четверки».

Грузовики миновали пограничные пункты пропуска и направились на подконтрольную официальному Киеву сторону. В последнее…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Как и предполагали "Аргументы недели", продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделает громкое заявление после программы Андрея Малахова с бывшим…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В программе "Кто хочет стать миллионером?" участвовали артисты, снимавшиеся в картине «Союз спасения». Они играли героев-декабристов, но почти срезались на вопросах…

//новости ан

//новости ан

Три воспитанницы группы тренеров Этери Тутберидзе вошли в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы-2020. В женском одиночном катании выступят Анна…

//новости ан

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажу льготных билетов на Дальний Восток. Субсидированные тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несколько пассажиров первого поезда «Таврия», проехавших из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскму мосту, включены в базу данных украинского сайта «Миротворец».