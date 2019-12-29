В Минобороны РФ заявили о готовящихся информатаках на военное руководство России

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29 декабря 2019, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Руслан Цаликов, фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов сообщил о планах по усилению информационного давления на представителей руководящего состава Вооружённых сил России. По его данным, ряд государств через СМИ ведут скоординированную работу по "дискредитации российских органов власти".

Минобороны узнало о планах по наращиванию информационного давления на военное руководство страны на фоне уже предпринимающихся попыток дискредитировать российские власти, - передает RT.

Как сказал генерал в интервью газете "Красная звезда", "в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооружённых сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооружённых сил до непосредственно военно-политического руководства".

Цаликов подчеркнул, что "система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьёзного противостояния, и более того, информация в умелых руках и при достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие".