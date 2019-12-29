«Беркутовцев» выпустили из-под стражи

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29 декабря 2019, 00:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

события на майдане на фото Globallookpress/ Pravda Komsomolskaya

Апелляционный суд Киев выпустил бойцов «Беркута» из-под стражи. Таким стало решение самого громкого заседания в субботу в столице Украины.

Бойцов «Беркута» до сих пор обвиняют в расстрелах на Майдане. Это несмотря на то, что активистов киевского протеста убивали снайпера, которых на площадь независимости притащил Саакашвили, за что он и получил кресло губернатора Одесской области.

Дело длится уже пять лет. Уже признание самих снайперов стало известно широкой общественности за рубежом. Про них был снят фильм итальянским режиссером. Сами грузины выступили с признательными показаниями в публичной среде. Но «беркутовцев» в Киеве все равно судят. И в субботу проходило самое громкое судебное заседание.

В зале собрались националисты. Они также пришли к зданию Лукьяновского СИЗО. Их требования — не отпускать бойцов «Беркута». 29 декабря должен состояться обмен удерживаемыми лицами. Об этом договорились лидеры государств стран «нормандской четверки». Но националистам плевать на репутацию своей страны. Они хотят окончательно превратить официальный Киев в третьесортную страну, чье слово не дороже нуля на мировой политической арене.

Судьи удалились в совещательную комнату около восьми вечера. Когда они вышли решением стало изменение меры пресечения. Апелляционный суд Киева снял домашний арест на личное обязательство. 29 декабря их бойцов «Беркута» должны обменять согласно решению лидеров стран-участниц «нормандской четверки».