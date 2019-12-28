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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Внучки Лукашенко рассказали, как «Батька» встречает Новый год

, 17:13 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: СТВ

Внучки Лукашенко рассказали, как «Батька» встречает Новый год
Внучка президента Белоруссии Дарья Лукашенко на скриншоте youtube-видео

Президент Белоруссии встречает Новый год в семейном кругу. Белорусские журналисты подловили его внучек и узнали, как Александр Лукашенко проводит новогодние праздники.

Семья белорусского лидера на Новый год собирается вместе. Об этом и рассказали внучки Александра Лукашенко.

«Мы обычно собираемся у нас дома, за столом», — начала говорить Дарья Лукашенко. Ее тут же поправил отец — Дмитрий Лукашенко: «Большой Семьей».

Дарья на эту поправку внимания не обратила и продолжила: «Готовим любимые блюда, кушаем, смотрим какие-то программы интересные, концерты».

Рядом с Дарьей стояла ее сестра, Анастасия Лукашенко. Она пояснила: «Именно вот, в эти праздники можно собраться всей дружной семьей. И отметить их все вместе, сплоченно».

В высказываниях окружения крупных политиков обычно ищут какие-то сигналы. В словах Анастасии Лукашенко можно было бы прочитать намек на внутренний конфликт в семье главы Белоруссии. Иначе почему им нужно было бы искать повод для того, чтобы всем собраться

Но пока единственный сигнал, который подали внучки Лукашенко — они еще малы, чтобы подавать политические сигналы. На Новый год они еще устраивают новогодние представления перед большой семьей.

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