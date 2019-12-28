Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина

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28 декабря 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызвали в польское Министерство иностранных дел после того, как российский президент Владимир Путин резко высказался о главе дипломатической миссии Польши во времена нацистской Германии.

«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», - сказал Андреев.

Дипломат отметил, что беседа хоть и была жесткой, но прошла корректно. По его словам, представитель польского МИД излагал позицию Польши, а Андреев – России.