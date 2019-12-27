Президент Латвии: Стране нужно полностью освободиться от советского наследия

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27 декабря 2019, 13:54 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото twitter.com

Президент Латвии Эгил Левитс выступил с торжественной речью перед латвийцами. Он пожелал Латвии стать «нормальной» европейской страной.

Глава государства отметил, что страна входит в новое десятилетие, и посоветовал 1 января 2020 года оглянуться вокруг: посмотреть на свою жизнь, на положение страны, на ситуацию в мире и запомнить эти впечатления. А через десять лет вспомнить об этом и посмотреть, что изменилось.

«Чтобы мы могли сказать, что мы стали нормальным, современным европейским государством. Чтобы у нас не было больше никакого наследия прошлого режима. Чтобы в отношении мирового развития мы могли со спокойной совестью сказать, что часть рисков, связанных с конфликтами, войнами, изменениями климата, опасностями цифровых технологий предотвращены».

Президент отметил, что за 30 лет жизни в демократической и независимой Латвии многие нацменьшинства стали частью латышской нации, перешли на латышский язык общения.

Видимо, в понимании «нормальная страна» президент Латвии подразумевает полный перевод образования на латышский язык. Г-н Левитс не раз выступал с таким предложением. Глава государства считает, что полный перевод на государственный язык прекратит сегрегацию в школах. Но о том, как будет происходить адаптация у русских детей, президент не хочет говорить.