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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Госдуме оценили реакцию США на проезд поездов по Крымскому мосту

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме оценили реакцию США на проезд поездов по Крымскому мосту
Фото: соцсети

В Госдуме прокомментировали реакцию Соединённых Штатов на окончание логистической интеграции Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Депутат от Крыма Руслан Бальбек оценил заявления США.

Ранее посольство США на Украине осудило проезд российских поездов по Крымскому мосту. Бальбек отметил, что в Америке сознательно отвергают всё, что происходит на территории полуострова в последние пять лет.

«Все улучшения, которые сделаны для жителей полуострова, американское посольство воспринимает как повод для протестов. Протесты американских дипломатов стали уже неотъемлемой частью крымского бытия. Впрочем, сами крымчане на эти заявления никакого внимания не обращают», - сказал он.

АБ

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Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

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