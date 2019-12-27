В Госдуме оценили реакцию США на проезд поездов по Крымскому мосту

//Политика 13+

27 декабря 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: соцсети

В Госдуме прокомментировали реакцию Соединённых Штатов на окончание логистической интеграции Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Депутат от Крыма Руслан Бальбек оценил заявления США.

Ранее посольство США на Украине осудило проезд российских поездов по Крымскому мосту. Бальбек отметил, что в Америке сознательно отвергают всё, что происходит на территории полуострова в последние пять лет.

«Все улучшения, которые сделаны для жителей полуострова, американское посольство воспринимает как повод для протестов. Протесты американских дипломатов стали уже неотъемлемой частью крымского бытия. Впрочем, сами крымчане на эти заявления никакого внимания не обращают», - сказал он.