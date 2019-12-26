Трамп призвал РФ, Сирию и Иран не убивать мирных граждан

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26 декабря 2019, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Глава США Дональд Трамп, фото: globallookpress.com

Глава Вашингтона Дональд Трамп считает, что ответственность за гибель мирных жителей в провинции Идлиб лежит на России, Сирии и Иране. Однако он полагает, что предотвратить это пытается Турция.

"Россия, Сирия и Иран убивают или готовятся убить тысячи невинных гражданских лиц провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция отчаянно пытается остановить эту кровавую бойню", - написал Трамп в четверг в своем Twitter.

Ранее стало известно, что военная полиция Минобороны РФ заняла покинутый военными США опорный пункт в поселке Телль-Самин. Пока пункт контролировали войска США, боевикам окольными путями удавалось провозить оружие.