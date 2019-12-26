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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Политолог рассказал о "трещинах" в НАТО

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Политолог рассказал о
Фотобанк АН

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль выступила с заявлением. Она считает, что в НАТО много трещин.  А вот какова связь этих противоречий с антироссийским курсом Запада объяснил политолог Леонид Крутаков.

Германия покидает НАТО?

Германия покидает НАТО?

По мнению Крутакова, на Западе из России делают врага как раз для того, чтобы предотвратить развал НАТО,- сообщает радио Sputnik.

Политолог не сомневается: из России делают врага, потому что надо нарастить воображаемые военные угрозы и Евросоюзу, и якобы единству западного мира, чтобы необходимость в военной защите нарастала.

Также эксперт  отметил, что противоречий выше крыши. Мы их видим в виде войн и постоянных кризисов, но не идентифицируем их, пока как провалы американской внешней политики.

Ранее  власти Германии  неожиданно заявили  о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США из-за резких заявлений Трампа и попыток навязать Европе свою политику.

ЕЧ

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