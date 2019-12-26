Путин произвел кадровые перестановки в МВД, СКР, ФСИН и МЧС, уволены пять генералов

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26 декабря 2019, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в конце года произвел кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел, Следственном комитете, ФСИН и МЧС. Глава государства освободил от должностей несколько высокопоставленных представителей, в том числе пятерых генералов.

Отправлены в отставку генерал-майор МВД Вячеслав Болгов, который был заместителем главы ГУ МВД по Краснодарскому краю, уволен замглавы ГУ МВД по Воронежской области, генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов. Освобождены от должности - начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко, замглавы ГУ криминалистики Следственного комитета - руководитель управления организации экспертно-криминалистической деятельности генерал-майор юстиции Сергей Рябов.

Отправлен в отставку начальник Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард Чижиков.

Указ президента от 25 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.