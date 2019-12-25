В Совфеде оценили уголовное дело на Украине из-за запуска российских поездов

//Политика 13+

25 декабря 2019, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Nikolay Gyngazov

В Совфеде сочли несерьезным и недопустимым решение Украины возбудить уголовное дело из-за отправления поездов в Крым с материковой части Российской Федерации.

Сенаторы Сергей Цеков и Владимир Джабаров уверены, что уголовное дело никак не скажется на России, потому что отправление поезда было произведено в соответствии с поступившими распоряжениями. При этом Джабаров подчеркнул, что вмешательство другой страны во внутренние дела России недопустимо. «Это наша территория, наш мост, наш поезд», - заявил сенатор.