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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Совфеде оценили уголовное дело на Украине из-за запуска российских поездов

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

В Совфеде оценили уголовное дело на Украине из-за запуска российских поездов
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Nikolay Gyngazov

В Совфеде сочли несерьезным и недопустимым решение Украины возбудить уголовное дело из-за отправления поездов в Крым с материковой части Российской Федерации.

Сенаторы Сергей Цеков и Владимир Джабаров уверены, что уголовное дело никак не скажется на России, потому что отправление поезда было произведено в соответствии с поступившими распоряжениями. При этом Джабаров подчеркнул, что вмешательство другой страны во внутренние дела России недопустимо. «Это наша территория, наш мост, наш поезд», - заявил сенатор.

АБ

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