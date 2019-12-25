В Госдуме прокомментировали решение Киева запретить импорт электроэнергии из России

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25 декабря 2019, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал решение президента Владимира Зеленского запретить российскую электроэнергию на территории Украины.

«Я считаю, что, когда политики вмешиваются в экономику, это очень негативным образом влияет на устойчивое развитие», - считает Морозов. По его словам, предприятия на Украине находятся в плачевном состоянии, а работники получают низкую зарплату. «Поэтому они нуждаются в развитии экономики. А ограничение поставок электроэнергии — «выстрел себе в ногу». Сложно понять логику подобных вещей», - добавил он.