У Зеленского не начислили зарплату Порошенко

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25 декабря 2019, 17:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: телеграм-канал Зеленского

скриншот youtube-видео предвыборных дебатов Порошенко и Зеленского

Бывший президент Украины не смог получить зарплату за ноябрь. Сообщение об этом появилось в одном из официальных электронных представительств Зеленского. Порошенко оказался прогульщиком.

У Зеленского закончились деньги в бюджете

Поводом для отказа в заработной плате Петру Порошенко названы пропуски заседаний на сессиях Верховной Рады. Бывший президент Украины упомянут в числе других прогульщиков.

«Из-за прогулов в ноябре более чем 80 нардепам Верховной Рады не начислили заработную плату и не возмещали депутатские расходы», — сообщила пресс-служба Владимира Зеленского: «Прекратили возмещать расходы, в частности, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко, председателю партии «Слуга народа», Александру Корниенко, нардепу от фракции «Слуга народа» Александру Дубинскому».

Сообщается, что подобные меры позволили сэкономить 3 600 000 гривен. Скорее всего, эти деньги будут направлены на компенсацию дефицита бюджета. Команда Зеленского попала в трудное положение, из-за того, что не удалось собрать досаточно денег для покрытия расходов. Теперь приходится экономить.