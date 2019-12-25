У Зеленского не начислили зарплату Порошенко

Бывший президент Украины не смог получить зарплату за ноябрь. Сообщение об этом появилось в одном из официальных электронных представительств Зеленского. Порошенко оказался прогульщиком.
Поводом для отказа в заработной плате Петру Порошенко названы пропуски заседаний на сессиях Верховной Рады. Бывший президент Украины упомянут в числе других прогульщиков.
«Из-за прогулов в ноябре более чем 80 нардепам Верховной Рады не начислили заработную плату и не возмещали депутатские расходы», — сообщила пресс-служба Владимира Зеленского: «Прекратили возмещать расходы, в частности, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко, председателю партии «Слуга народа», Александру Корниенко, нардепу от фракции «Слуга народа» Александру Дубинскому».
Сообщается, что подобные меры позволили сэкономить 3 600 000 гривен. Скорее всего, эти деньги будут направлены на компенсацию дефицита бюджета. Команда Зеленского попала в трудное положение, из-за того, что не удалось собрать досаточно денег для покрытия расходов. Теперь приходится экономить.