Путин заявил, что россияне не заметили улучшений от нацпроектов

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25 декабря 2019, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент России Владимир Путин признал, что большая часть граждан не почувствовали улучшений после запуска нацпроектов. Глава государства подчеркнул, что больше внимания нужно уделять информированию населения.

«Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение, об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять — это в том числе Федеральная служба охраны», - рассказал президент.

Он подчеркнул, что большинство жителей России не ориентируются в нацпроектах и не понимают их смысл. По словам Путина, государство должно информировать граждан о своей деятельности, чтобы получать отклик.