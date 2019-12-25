Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин заявил, что россияне не заметили улучшений от нацпроектов

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин заявил, что россияне не заметили улучшений от нацпроектов
Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент России Владимир Путин признал, что большая часть граждан не почувствовали улучшений после запуска нацпроектов. Глава государства подчеркнул, что больше внимания нужно уделять информированию населения.

«Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение, об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять — это в том числе Федеральная служба охраны», - рассказал президент.

Он подчеркнул, что большинство жителей России не ориентируются в нацпроектах и не понимают их смысл. По словам Путина, государство должно информировать граждан о своей деятельности, чтобы получать отклик.

АБ

//картина дня

Политика

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Российская Федерация и Белоруссия сольются в одно государство в 2022 году. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Геннадий Москаль, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой поддержал участников Всероссийской акции «Закалённая страна – Здоровая…

//новости ан

//новости ан

Главврач городской клинической больницы №71, кардиолог, писатель, ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» Александр Мясников поддержал Общероссийскую…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новость о том, что в российском Крыму, который на Украине называют «оккупированным», в продаже…