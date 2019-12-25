Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем

, 17:11 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: The New York Times

Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем
инструктор американской армии на фото globallookpress.com/ Sgt. 1st Class Jason Hull

Американские власти намерены сократить военный контингент в Африке и на Ближнем Востоке. Войска будут переброшены на новое направление. Их задействуют в противостоянии с Россией и Китаем. Об этом сообщила газета The New York Times.

Информация о переброске войск на новое направление стала известна от инсайдера. Американские журналисты ссылаются на некого «осведомленного источника» в Пентагоне.

«Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении или даже полном выводе американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа просмотра глобального развертывания войск», — написала The New York Times: «Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай».

Утверждается, что Пентагон бросит базу в Нигере, а также отзовет свой контингент, направленный в Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Там американцы помогают французам. Кроме того, войска будут переброшены из Ирака и Афганистана. Начало операции по передислокации назначено на январь.

//картина дня

Политика

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Российская Федерация и Белоруссия сольются в одно государство в 2022 году. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Геннадий Москаль, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой поддержал участников Всероссийской акции «Закалённая страна – Здоровая…

//новости ан

//новости ан

Главврач городской клинической больницы №71, кардиолог, писатель, ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» Александр Мясников поддержал Общероссийскую…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новость о том, что в российском Крыму, который на Украине называют «оккупированным», в продаже…