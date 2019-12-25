Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем

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25 декабря 2019, 17:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: The New York Times

инструктор американской армии на фото globallookpress.com/ Sgt. 1st Class Jason Hull

Американские власти намерены сократить военный контингент в Африке и на Ближнем Востоке. Войска будут переброшены на новое направление. Их задействуют в противостоянии с Россией и Китаем. Об этом сообщила газета The New York Times.



Информация о переброске войск на новое направление стала известна от инсайдера. Американские журналисты ссылаются на некого «осведомленного источника» в Пентагоне.

«Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении или даже полном выводе американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа просмотра глобального развертывания войск», — написала The New York Times: «Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай».

Утверждается, что Пентагон бросит базу в Нигере, а также отзовет свой контингент, направленный в Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Там американцы помогают французам. Кроме того, войска будут переброшены из Ирака и Афганистана. Начало операции по передислокации назначено на январь.