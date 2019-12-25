Грузия хочет пойти путем Украины в отношениях с Россией

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25 декабря 2019, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что существующие на сегодняшний день переговоры с Россией носят исключительно технический характер и не приводят к каким-либо результатам.

«Если будет возможность, было бы хорошо иметь формат нормандского типа, где Грузия будет представлена вместе с партнерами, так как у нас нет силы проводить переговоры одним», - считает она.

Зурабишвили отметила, что переговоры еще не означают, что Грузия согласна на уступки. Она отметила важность диалога с Россией и призвала решать все имеющиеся вопросы при помощи дипломатии. "По своему опыту я знаю только два способа решения вопроса — война или дипломатия. Третьего пути никто не изобретал", - сказала она и подчеркнула, что сейчас страны идут "третьим путем".