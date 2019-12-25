Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Жириновский предложил сократить срок действия президентских полномочий

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жириновский предложил сократить срок действия президентских полномочий
Фото: соцсети

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить срок действия президентских полномочий в России, которые сейчас составляют 6 лет. Также он поддержал идею Владимира Путина убрать слово «подряд» из главы Конституции, в которой говорится о президентских сроках.

Во время больной пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что можно внести правки в Конституцию и убрать «подряд» из части 3 статьи 81, где говорится, что один человек не может быть президентом России более двух сроков подряд.

«Я предлагаю везде пять лет: Госдума, губернаторы и президент - пять лет», - считает Жириновский.

АБ

//картина дня

Политика

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Российская Федерация и Белоруссия сольются в одно государство в 2022 году. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Геннадий Москаль, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой поддержал участников Всероссийской акции «Закалённая страна – Здоровая…

//новости ан

//новости ан

Главврач городской клинической больницы №71, кардиолог, писатель, ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» Александр Мясников поддержал Общероссийскую…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новость о том, что в российском Крыму, который на Украине называют «оккупированным», в продаже…