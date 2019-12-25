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25 декабря 2019, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить срок действия президентских полномочий в России, которые сейчас составляют 6 лет. Также он поддержал идею Владимира Путина убрать слово «подряд» из главы Конституции, в которой говорится о президентских сроках.

Во время больной пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что можно внести правки в Конституцию и убрать «подряд» из части 3 статьи 81, где говорится, что один человек не может быть президентом России более двух сроков подряд.

«Я предлагаю везде пять лет: Госдума, губернаторы и президент - пять лет», - считает Жириновский.