Белорусский оппозиционер призвал к митингу, который сам не смог объяснить

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25 декабря 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Павел Северинец на фото со своей facebook-странички

Организатор декабрьских «минских протестов» Павел Северинец анонсировал новый митинг на 29 декабря. Он попросил активистов принести с собой свистки и барабаны. К экспертам он обратился с просьбой объяснить, зачем он, вообще, собирает людей.

Прошлые две акции Северинца были приурочены к подписанию «дорожных карт» интеграции России и Белоруссии. Эти походы по Минску ему понравились. На митинги пришли пара тысяч человек. Теперь он хочет закрепить успех. И пригласил всех на митинг 29 октября. Это будет воскресенье.

«Предлагается сделать большие карикатурные игральные ("дорожные") карты, которые нести на шествии и держать во время митинга», — написал Павел Северинец на своей facebook-страничке: «Предлагается два новых эффекта в звуке: много свистков (оглушительный звук, в 1997, кто помнит, хорошо пошло, и "протестный оркестр " - самодельные барабаны из пустых 5-10 литровых пластиковых бутылей, популярная штука на протестах в мире, или просто барабаны, молодежи хорошо заходит)».

Идея нынешней акции, по словам самого организатора, у него появилась после знакомства с социальными сетями. Там люди высказывали какие-то мысли. Еще кто-то ему написал в личную почту: «Десятки людей, которые мне пишут, предлагают сделать акцент митинга на теме:"что вместо союза с Россией". Как мы обойдемся без дешевой нефти и газа, что сделаем, если Россия будет ограничивать свой рынок в случае отказа от интеграции и так далее.

Развитие экономики происходит в том случае, когда страна продает больше, чем покупает за рубежом. Экономика Белоруссии очень плотно завязана на российском рынке. Корреспондент АН попробовал уточнить у Павла Северинца каким образом он представляет экономическое существование Беларуси в отрыве от России. Тот попытался апеллировать к опыту Швейцарии, Дании, Японии, Эстонии, Литвы и Латвии.

Западные страны имеют многовековой опыт самостоятельного экономического существования. Их модель не имеет ничего общего с белорусской. В минской же экономике, кроме грузовиков Белаз и компьютерной игры «World of tanks» нет никаких конкурентных на внешнем рынке продуктов. Недешевая, но и не слишком дорогая российская нефть, уже привела к тому, что белорусы теперь ездят в Смоленскую область, чтобы затовариться продуктами питания. В своих магазинах они теперь не дешевле, а в отдельных случаях и дороже российских.

Опыт прибалтийских стран показывает, что из них экономически сумела развиться только Эстония. Литва и Латвия выглядят примерно так, как смотрятся любые провинциальные российские города-"стотысячники" на фоне Москвы.

Литва и Латвия отчаянно критикуют Россию. Это привело к закрытию Москвой ряда экономических связей с этими странами. Эстония в особой критике России (по сравнению с литовской и латвийской риторикой) не замечена. Поэтому и разрыва с Россией у нее не было.

Просьба корреспондента АН рассказать свое видение экономического развития Эстонии, в контексте Латвии и Литвы, вызвала неожиданную реакцию. Павел Северинец в ответ назвал корреспондента АН "пропагандистом" и заблокировал его. Поэтому процитировать ссылку на призыв Северинца не представляется возможным.