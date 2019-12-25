Поклонская: Киеву легче бороться с елками, чем с бандерлогами, издевающимися над народом Украины

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25 декабря 2019, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новость о том, что в российском Крыму, который на Украине называют «оккупированным», в продаже появились прикарпатские елки. Их произвели на предприятии, расположенном в Ивано-Франковской области.

«Сенсация! В Крыму есть украинские елки. Надо бы расширить санкционный список», - поиронизировала Поклонская.

Парламентарий добавила, что киевским властям легче бороться с елками, чем с «настоящими убийцами и бандерлогами», которые издеваются над народом Украины.

«Но хватит этого абсурда — уже далеко не смешно», - заключила политик.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская ответила украинскому радикалу Дмитрию Корчинскому, предложившему увековечить память «лубянского стрелка».