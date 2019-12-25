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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин, President of Russia / globallookpress.com

Российская Федерация и Белоруссия сольются в одно государство в 2022 году. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Геннадий Москаль, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей.

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По словам Москаля, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», у России и Белоруссии появятся общие органы законодательной и исполнительной власти, а также единая энергетическая система. Объединение двух стран, согласно утверждению экс-губернатора, планируют приурочить к 100-летию с момента создания СССР.

Ранее в среду сообщалось, что журналист Анна Шафран назвала «самое грозное оружие России» в борьбе с украинскими праворадикалами.

 

ДЦ

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