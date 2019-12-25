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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Журналист раскрыла «самое грозное оружие России» против «украинских нацистов»

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист раскрыла «самое грозное оружие России» против «украинских нацистов»
Акция украинских националистов в Киеве, Serg Glovny / globallookpress.com

Русский язык представляет собой «самое грозное оружие России» против «украинских нацистов». Соответствующую точку зрения озвучила некоторое время назад отечественный журналист Анна Шафран.

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Шафран отреагировала на «Спасе» на недавнее высказывание своего коллеги из Львова Остапа Дроздова, который полагает, что в бывшей советской республике не должно быть говорящих по-русски детей. Как отметила представитель отечественных СМИ, украинские ультраправые в своей борьбе с русским языком готовы потерять человеческий облик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Руслан Бортник назвал имя возможного нового премьера Украины.

 

ДЦ

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В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Немецкий журналист Йорг Кронауэр сделал резонансное заявление. По мнению сотрудника издания Junge Welt, учения стран НАТО "Защитник Европы" станут для Альянса репетицией наступления на Россию.

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