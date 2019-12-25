Журналист раскрыла «самое грозное оружие России» против «украинских нацистов»

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25 декабря 2019, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Акция украинских националистов в Киеве, Serg Glovny / globallookpress.com

Русский язык представляет собой «самое грозное оружие России» против «украинских нацистов». Соответствующую точку зрения озвучила некоторое время назад отечественный журналист Анна Шафран.

Шафран отреагировала на «Спасе» на недавнее высказывание своего коллеги из Львова Остапа Дроздова, который полагает, что в бывшей советской республике не должно быть говорящих по-русски детей. Как отметила представитель отечественных СМИ, украинские ультраправые в своей борьбе с русским языком готовы потерять человеческий облик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Руслан Бортник назвал имя возможного нового премьера Украины.