Лукашенко пригрозил войной России

//Политика 13+

24 декабря 2019, 15:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Александр Лукашенко на фото пресс-службы

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Тема объединения с Россией стала главным возмутителем спокойствия для Белоруссии в последнее время. Минск и Москва уже почти согласовали пакет документов. Он подразумевает интеграцию двух стран.

Единственным не согласованным документом названа «дорожная карта», в которой оговаривается единая валюта и создание наднациональных органов. По этому поводу Минск и взволнован.

«Если будет нарушение сувернитета Беларуси, будет война», — такие слова Александра Лукашенко цитируют белорусские СМИ.