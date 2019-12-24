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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лукашенко пригрозил войной России

, 15:14 [ «Аргументы Недели», , ]

Лукашенко пригрозил войной России
Александр Лукашенко на фото пресс-службы

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Тема объединения с Россией стала главным возмутителем спокойствия для Белоруссии в последнее время. Минск и Москва уже почти согласовали пакет документов. Он подразумевает интеграцию двух стран.

Единственным не согласованным документом названа «дорожная карта», в которой оговаривается единая валюта и создание наднациональных органов. По этому поводу Минск и взволнован.

«Если будет нарушение сувернитета Беларуси, будет война», — такие слова Александра Лукашенко цитируют белорусские СМИ.

//картина дня

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские…

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