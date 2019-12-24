В России ответили на претензии Евросоюза по Крымскому мосту

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24 декабря 2019, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

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В России отреагировали на претензии Европейского союза о том, что открытие железнодорожной части Крымского моста без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как заявили в европейской дипслужбе, конструкция якобы "ограничивает проход судов через Керченский пролив". Комментируя данное заявление, депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что это внутреннее дело Российской Федерации.

"Крым давно является законной и неотъемлемой частью РФ, не стоит обращать внимание на политизированные заявления", - отметил он, добавив, что "никакие заявления ЕС или протесты Киева" не помешают движению транспорта, передает КП.

Глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев напомнил, что Украина почти 6 лет не имеет никакого отношения к Крыму, а Киев сам прекратил железнодорожное сообщение и изолировался от полуострова.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что строительство объекта исторически обоснованно: "Планы построить этот мост существовали несколько веков. И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления", - отметил он.