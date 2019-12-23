Названы сроки обмена пленными между Украиной и Донбассом

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23 декабря 2019, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Об этом сообщил журналистам полпред России на переговорах контактной группы Борис Грызлов.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - сказал он. По словам Грызлова, Украина дала обязательство помиловать и не преследовать освобождаемых лиц.

Вопрос обмена пленными обсуждался контактной группой в формате видеоконференции. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.

Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева подтвердила эту информацию РБК: "Все детали не афишируются. Могу сказать одно: пока нет конкретных списков", - отметила она.

"По словам представительницы Украины [Валерии Лутковской] в гуманитарной подгруппе [контактной группе], пока списки окончательно дошлифовываются", - отметили в офисе главы Украины Владимира Зеленского.