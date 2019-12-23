В Кремле назвали необычную дату обращения Путина с посланием Федеральному собранию в 2020 году

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23 декабря 2019, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в 2020 году обратится с посланием Федеральному собранию 15 января.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков удивился вопросу СМИ, почему обращение с посланием назначено именно на 15 число первого месяца нового года.

Ранее российские президенты, кроме Бориса Ельцина, выступали с посланием в конце зимы или весной, в апреле или мае. В 2008 году тогдашний глава государства Дмитрий Медведева выступил с обращением в ноябре. Так и повелось. Медведев и после Путин выступали в ноябре или декабре.

В 2018 году Путин обратился с посланием Федеральному собранию в марте.

Сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков не удивление журналистов по поводу даты напомнил, что "все выходят на работу девятого января".