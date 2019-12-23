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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Киеве признались, что демонстрация символов СС не соответствует европейским нормам

, 17:27 [ «Аргументы Недели», , ]

В Киеве признались, что демонстрация символов СС не соответствует европейским нормам
глава института национальной памяти Антон Дробович на фото пресс-службы института

Демонстрация символов дивизии СС «Галичина» (фашистские организации запрещены в РФ), не соответствует европейским нормам. С таким заявлением отметился новый глава украинского института национальной памяти Антон Дробович. И все бы хорошо, если не один нюанс.

Заявление о неприятии фашистской символики из Антона Дробовича, фактически, вымучали. Он отбрехался от эсэсовцев, отвечая на вопрос журналиста газеты «Шабат шалом», который спросил, нормально ли открыто прославлять украинский фашизм в лице дивизии СС. Еврейский журналист отметил, что на Крещатике открыто продается антисемитская литература.

«Способствует ли общественному диалогу публичная демонстрация каких-то военных идентификаций СС?! Конечно, не способствует. В том числе, это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов», — неожиданно отреагировал Антон Дробович: «Публичная демонстрация не способствует и вообще абсолютно не соответствует европейским нормам и практикам».

С учетом политики предшественника Дробовича, это его заявление можно было бы принять, как «за здравие». Но начал Дробович «за упокой». Официальный Киев сохранил прежнюю тактику. Институт национальной памяти продолжит скандальную политику «декоммунизации». И, судя по всему, единственным изменением в нынешней украинской власти станет смущение главы скандального института, когда он будет и впредь отвечать на вопросы журналиста «Шабат шалом».

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