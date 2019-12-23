Зеленский на банкете назвал «главбуха» «Слуги народа» крысой?

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23 декабря 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Владимир Зеленский на фото globalluckpress/ Danil_Shamkin

Президент Украины на новогоднем корпоративе произнес многозначительный тост. Политологи угадали в нем намек в адрес депутата Верховной Рады Александра Трухина. Он прошел в парламент от «Слуги народа» и занимает должность главы бюджетного комитета.

Сам партийный банкет «Слуги народа» стал скандальным. Он получился дорогим. И хотя в публичной среде прошла информация о том, что парламентарии финансировали его за свой личный счет, осадочек у электората остался.

На банкете присутствовал сам Зеленский. И он стал автором второго громкого инфоповода. Президент Украины провозгласил весьма двусмысленный тост.

«Это был год свиньи, следующий — крысы», — процитировали Зеленского свидетели корпоратива: «Но давайте оставаться людьми».

Аккурат перед самым тостом, президент Украины обратился с упреком в адрес Александра Трухина. Он возглавляет бюджетный комитет Верховной Рады. А прославился тем, что пытался выписать на свой округ 345 миллионов гривен. На фоне сумм в 10 миллионов гривен, выделенных на округа других депутатов, запрошенная Трухиным сумма выглядела фантастической.

Глава бюджетного комитета неофициально считается полупубличным главным бухгалтером партии. Он утверждает проект бюджета. И распределяет государственные деньги, в том числе, по округам. А на Украине это такая схема обогащения парламентариев. Депутаты получают деньги на округ, и отдают заказы своим бизнесменам.

Скандальная сумма вызвала нервозность внутри «Слуги народа». В ситуацию было вынуждено вмешаться руководство партии. Трухин в итоге получил 270 миллионов и нагоняй от Зеленского вместе с пожеланиями оставаться человеком, а не символом наступающего года.