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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Трамп хотел бы побывать в Москве на параде Победы, заявил Лавров

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москвоский комсомолец

Трамп хотел бы побывать в Москве на параде Победы, заявил Лавров
Фото: Анастасия Боровикова, АН

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы побывать на параде в Москве в честь Дня Победы.

Глава МИД России заявил, что Трамп посетит празднование 75-летия Великой Победы, если это позволит его рабочий график. Министр отметил, что президент США, как и главы многих других стран, получил от Владимира Путина приглашение посетить Российскую столицу во время проведения праздничных торжеств.

Отдельно Лавров подчеркнул, что Трамп не раз отмечал, что понимает важность проведения подобных мероприятий. Об этом американский лидер заявил и во время встречи с российским министром в Вашингтоне.

АБ

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