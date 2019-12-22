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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, фото: Instagram

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации. 

Зюганов рассказал о досрочных выборах президента РФ

Зюганов рассказал о досрочных выборах президента РФ

По словам политика, в настоящий момент в России не выполняются те задачи, которые глава государства Владимир Путин озвучил Федеральному собранию, экономика страны буксует, а бедность в стране при этом продолжает расти.

"Если следующий год будем так же проваливать, приседать... Высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический", - пояснил лидер Коммунистической партии в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Напомним, ранее АН сообщали, что заявление относительно возможности проведения досрочных выборов главы РФ прозвучало в ходе выступления Зюганова на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа".

АС

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает…

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