Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.
По словам политика, в настоящий момент в России не выполняются те задачи, которые глава государства Владимир Путин озвучил Федеральному собранию, экономика страны буксует, а бедность в стране при этом продолжает расти.
"Если следующий год будем так же проваливать, приседать... Высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический", - пояснил лидер Коммунистической партии в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Напомним, ранее АН сообщали, что заявление относительно возможности проведения досрочных выборов главы РФ прозвучало в ходе выступления Зюганова на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа".