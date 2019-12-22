В партии Порошенко соглашение по газу назвали угрозой нацбезопасности

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22 декабря 2019, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Порошенко, фото: Instagram

Украина не должна договариваться с РФ о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"Никаких прямых соглашений с "Газпромом" на поставку газа. Это не вопрос бизнеса, это вопрос национальной безопасности", - заявил депутат на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье, 22 декабря.

Объемы транзита при оговоренной цене должны быть "точно больше, чем выход в себестоимость". А вот 40 миллиардов кубических метров в год, по мнению депутата партии экс-президента Украины Петра Порошенко, - мало.

Арьев полагает, что гарантии выполнения соглашения со стороны России должны быть четко прописаны в контракте, так как РФ "всегда срывает подписанный контракт, если он становится невыгодным или мешает другим планам".