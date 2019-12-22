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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лавров пообещал ответ на "санкции из ада" США без ущерба для России

, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Лавров пообещал ответ на
Глава МИД РФ Сергей Лавров, globallookpress.com

Россия намерена ответить на санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также на американские "санкции из ада" в случае их принятия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В эфире программы "Большая игра" на Первом канале министр иностранных дел пообещал, что на все эти санкции Соединенных штатов будет дан ответ, который при этом позволит избежать нанесения ущерба "самим себе".

"Отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения [с США - прим.ред.]", - сказал он, добавив, что подобные решения отнюдь не делают чести американским политическим деятелям.

Глава МИД пообещал, "Северный поток-2" достроят в ближайшее время, а "Турецкий поток" запустят через 2-3 недели, ведь у Европы есть коммерческий интерес и она заинтересована в долгосрочной энергетической безопасности.

АС

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