В МИД Украины объяснили запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

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22 декабря 2019, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Начиная с 1 марта 2020 года граждане Незалежной смогут выезжать в РФ только по загранпаспортам. Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил необходимость усложнения правил поездок украинцев в Россию.

По его словам, ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию даст Киеву "дополнительные гарантии". Об этом он заявил в воскресенье, 22 декабря, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон", - отметил министр иностранных дел Украины.

Пересечение границы исключительно по загранпаспортам с биометриками позволит оказывать быструю и действенную консульскую поддержку, избавив от "девяти кругов ада" в случае утери внутреннего паспорта.