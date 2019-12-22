В МИД Украины объяснили запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Начиная с 1 марта 2020 года граждане Незалежной смогут выезжать в РФ только по загранпаспортам. Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил необходимость усложнения правил поездок украинцев в Россию.
По его словам, ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию даст Киеву "дополнительные гарантии". Об этом он заявил в воскресенье, 22 декабря, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон", - отметил министр иностранных дел Украины.
Пересечение границы исключительно по загранпаспортам с биометриками позволит оказывать быструю и действенную консульскую поддержку, избавив от "девяти кругов ада" в случае утери внутреннего паспорта.