Путин поведал о

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22 декабря 2019, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что не манипулирует представителями СМИ в ходе своей пресс-конференции. По его словам, на мероприятии обсуждаются вопросы, важные для граждан страны.

Об этом глава государства рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает портал Вести.Ru. Пресс-конференция служит для обмена точками зрения между президентом страны и представителями СМИ, отметил Владимир Путин.

"Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации", - подчеркнул он, напомнив, что журналисты "очень близко общаются с людьми".