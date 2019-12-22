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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин поведал о "манипулировании СМИ" в ходе пресс-конференции

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поведал о
Президент России Владимир Путин, фото: globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что не манипулирует представителями СМИ в ходе своей пресс-конференции. По его словам, на мероприятии обсуждаются вопросы, важные для граждан страны.

Об этом глава государства рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает портал Вести.Ru. Пресс-конференция служит для обмена точками зрения между президентом страны и представителями СМИ, отметил Владимир Путин.

"Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации", - подчеркнул он, напомнив, что журналисты "очень близко общаются с людьми".

АС

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