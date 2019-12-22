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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лукашенко рассказал о первом знакомстве с Путиным

, 14:30 [ «Аргументы Недели», , ]

Лукашенко рассказал о первом знакомстве с Путиным
Александр Лукашенко на скриншоте youtube-видео

Президент Белоруссии вспомнил о первой встрече с нынешним российским лидером. Это произошло в Санкт-Петербурге. И Владимир Путин еще не был главой государства.

На самом деле, первую встречу с Лукашенко больше помнит Владимир Путин. Сам президент Белоруссии о том знакомстве напрочь забыл.

«Я не помню даже, что Путин меня встречал», — рассказал белорусский лидер в неформальной обстановке. Видео этой беседы опубликовал в twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На одном из мероприятий Путин сказал Лукашенко, что они давно знакомы. Президент Белоруссии удивился и уточнил при каких обстоятельствах произошло знакомство.

«Он говорит: а помнишь ты приезжал в Питер?» — процитировал российского лидера президент Белоруссии: «Я говорю: — помню! Он говорит: — А помнишь кто тебя встречал?»

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