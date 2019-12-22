Лукашенко рассказал о первом знакомстве с Путиным

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22 декабря 2019, 14:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Александр Лукашенко на скриншоте youtube-видео

Президент Белоруссии вспомнил о первой встрече с нынешним российским лидером. Это произошло в Санкт-Петербурге. И Владимир Путин еще не был главой государства.

На самом деле, первую встречу с Лукашенко больше помнит Владимир Путин. Сам президент Белоруссии о том знакомстве напрочь забыл.

«Я не помню даже, что Путин меня встречал», — рассказал белорусский лидер в неформальной обстановке. Видео этой беседы опубликовал в twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На одном из мероприятий Путин сказал Лукашенко, что они давно знакомы. Президент Белоруссии удивился и уточнил при каких обстоятельствах произошло знакомство.

«Он говорит: а помнишь ты приезжал в Питер?» — процитировал российского лидера президент Белоруссии: «Я говорю: — помню! Он говорит: — А помнишь кто тебя встречал?»

Лукашенко о знакомстве с Путиным: Я говорю: мы с тобой давно знакомы, а где мы познакомились? Он: а ты помнишь, как ты в Питер приезжал? Я: помню! Он: а кто тебя встречал? Я: Ну тогда помню! pic.twitter.com/7z7WdV6uKE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 декабря 2019 г.