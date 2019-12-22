Лавров заявил, что ему нравится, как Трамп обсуждает международные вопросы

Глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье заявил, что ему нравится, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсуждает международные вопросы и вопросы двусторонних отношений.

Лавров уточнил, что они с Трампом неплохо знакомы, так как президент США принимал его еще при прошлом главе Госдепа Рексе Тиллерсоне в мае 2017 года.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что американский лидер в рамках переговоров избегает каких-либо двусмысленностей и старается прямо говорить все, что думает. По мнению Сергея Лаврова, данный ход является весьма продуктивным.