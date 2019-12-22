Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

СМИ: Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sunday Times

СМИ: Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Steve Taylor/ZUMAPRESS.com
СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале следующего года.
 
По информации издания Sunday Times, Джонсон получил приглашение посетить Штаты с официальным визитом с целью обсуждения торговых отношений двух стран после Brexit.
 
Источники утверждают, что стороны пока не условились о точных сроках визита, однако, предполагается, что поездка британского премьера в Штаты состоится в середине января 2020 года.
 
Авторы статьи также отмечают, что власти Великобритании не хотят, чтобы Борис Джонсон оказался втянут в скандал вокруг импичмента Трампа, поэтому не исключено, что визит будет отложен до февраля.
ЕТ

//картина дня

Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва высказался по поводу соглашений по газу, заключенных между РФ и Украиной. По мнению журналиста, все эти договоренности - поражение США.

Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва высказался по поводу соглашений по газу, заключенных между…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Каждая вторая «львица» российской светской тусовки нет-нет да разродится тирадой об эйджизме. Дискриминация по возрасту убивает желание выкладывать…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Каждый уважающий себя человек должен иметь… личный самолет. Наверное, так считают представители российской элиты, потому что как ни крути, а личный джет является символом…

В комиссии СПЧ призвали Генпрокуратуру и СК провести расследование по поводу задержания журналистов «Базы» и «Коммерсанта». Коллеги надеются на чудеса, он хотят узнать…

//новости ан

Автолюбитель из Подмосковья очаровался шедевром Маска. Но денег нет, а вот руки и идеи – в наличии. Он позвал друзей, за 80 тысяч рублей ребята собрали автомобильный…

//новости ан

В Бурятии двое сотрудников полиции 17 лет назад решили отдохнуть со знакомыми девушками. Все, что произошло далее в пресс-релизе СК названо «ссорой», после которой…

//новости ан

Телевизионные съемки новогодних огоньков давно закончились, но артисты только сейчас начинают "подогревать" аудиторию и выкладывают фото в своих соцсетях. Как…

Два круизных лайнера столкнулись в порту карибского курорта Косумель. «Глория», которая пыталась пришвартоваться, буквально протаранила корму лайнера, который подошел…

Известный российский модник, историк моды и искусствовед, ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал женщинам и мужчинам встречать Новый год в…

//новости ан