СМИ: Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом

СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале следующего года.

По информации издания Sunday Times, Джонсон получил приглашение посетить Штаты с официальным визитом с целью обсуждения торговых отношений двух стран после Brexit.



Источники утверждают, что стороны пока не условились о точных сроках визита, однако, предполагается, что поездка британского премьера в Штаты состоится в середине января 2020 года.

Авторы статьи также отмечают, что власти Великобритании не хотят, чтобы Борис Джонсон оказался втянут в скандал вокруг импичмента Трампа, поэтому не исключено, что визит будет отложен до февраля.