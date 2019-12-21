Зюганов рассказал о досрочных выборах президента РФ

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21 декабря 2019, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, фото: Instagram

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления на организованной коммунистами конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа" рассказал о досрочных выборах президента РФ.

По его словам, досрочные выборы на должность главы российского государства могут быть проведены досрочно: "Не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", - заявил Зюганов в субботу, 21 декабря.

Кроме того, глава партии КПРФ отметил, что в последние месяцы зимы планируется к организации "мощный форум", а также "утверждение программы и формирование правительства национальных интересов и народного доверия".

Геннадий Зюганов четырежды баллотировался на пост президента России, каждый раз занимая второе место. Наибольшего успеха он добился в 1996 году, когда сумел выйти во второй тур (тогда он уступил Борису Ельцину).