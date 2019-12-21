Посол Украины в США обвинил РФ в тайном влиянии на ООН

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21 декабря 2019, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, являются "тайными или явными" агентами ФСБ, заявил новый посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью украинским СМИ.

"Россия влияет на работу ООН скрыто - через свои кадры. В секретариате Организации Объединенных Наций работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них - это агентура ФСБ, явная или скрытая", - сказал он.

"Я вообще считаю, что это целая агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - отметил Ельченко, заявив, что американские спецслужбы иногда просят российских сотрудников "отъехать домой", а иногда - "отлавливают" их.

Напомним, Владимир Ельченко был назначен послом Украины в США 19 декабря президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее он был постоянным представителем Украины при ООН, до этого - послом Украины в России.