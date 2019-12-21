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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков о реакции Германии на санкции США: "Слова, слова, слова..."

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков о реакции Германии на санкции США:
Российский сенатор Алексей Пушков, фото: globallookpress.com

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков в субботу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter прокомментировал реакцию Германии на новые антироссийские санкции США. 

Ангела Меркель выступила против антироссийских санкций США

Ангела Меркель выступила против антироссийских санкций США

Сенатор напомнил, что санкции США против "Северного потока-2" вступили в силу: "Меркель заявила о неприятии этих санкций. Остается понять, как именно она их "не примет". Если на словах, то США не обратят на это никакого внимания", - отметил Пушков.

Накануне глава МИД ФРГ Маас обсудил с госсекретарем Майком Помпео противодействие США строительству газопровода. Сенатор полагает, что обсуждениями "все и закончится": "Интересы ФРГ и позиция ее правительства - последнее,что волнует администрацию Трампа".

Как ранее сообщали АН, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ отвергают экстерриториальные санкции Соединенных штатов: "И так далее, и тому подобное. Прямо как в песне "Paroles, paroles, paroles"... Слова, слова, слова...", - подытожил Пушков.

АС

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