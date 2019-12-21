Пушков о реакции Германии на санкции США:

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21 декабря 2019, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: globallookpress.com

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков в субботу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter прокомментировал реакцию Германии на новые антироссийские санкции США. Ангела Меркель выступила против антироссийских санкций США

Сенатор напомнил, что санкции США против "Северного потока-2" вступили в силу: "Меркель заявила о неприятии этих санкций. Остается понять, как именно она их "не примет". Если на словах, то США не обратят на это никакого внимания", - отметил Пушков.

Накануне глава МИД ФРГ Маас обсудил с госсекретарем Майком Помпео противодействие США строительству газопровода. Сенатор полагает, что обсуждениями "все и закончится": "Интересы ФРГ и позиция ее правительства - последнее,что волнует администрацию Трампа".

Как ранее сообщали АН, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ отвергают экстерриториальные санкции Соединенных штатов: "И так далее, и тому подобное. Прямо как в песне "Paroles, paroles, paroles"... Слова, слова, слова...", - подытожил Пушков.