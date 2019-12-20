Эрдоган пообещал ответ США из-за санкций против

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20 декабря 2019, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Главы США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Instagram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами США в случае введения санкций против проекта "Турецкий поток". Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил телеканал NTV. Турция пригрозила признать геноцид американских индейцев

По словам турецкого лидера, в случае, если Соединенные штаты Америки введут санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки турецкой стороной систем ПВО российского производства, Анкара даст зеркальный ответ Вашингтону.

Он отметил, что ранее речь шла о санкциях из-за С-400 и F-35, но это уже "завершенные дела": "Теперь они без стыда говорят, что введут санкции в связи с "Турецким потоком". На все подобные шаги мы также применим санкции".

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из РФ по дну Черного моря стоимостью в 10 миллиардов долларов. Официальная церемония его запуска в эксплуатацию пройдет в Стамбуле 8 января 2020 года, напоминает РГ.