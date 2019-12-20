Лукашенко заявил о

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу сообщил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией. Политик, однако, убежден, что двум странам еще "есть над чем работать".

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге белорусский лидер отметил, что сейчас его страна покупает в России "не только сырье, но также комплектующие". Политик напомнил, что государства сделали очень многое не только в социальной сфере, но и в области экономики.

Александр Лукашенко заметил, что у России и Белоруссии созданы противовоздушная оборона, группировка войск и единое пространство для функционирования спецслужб. По его словам, у Москвы и Минска никогда не было сложностей с перевозками авиатранспортом. Более того, и российская и белорусская стороны всегда констатировали полное отсутствие "вопросов к дипломатическим ведомствам".