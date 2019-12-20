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20 декабря 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Турчинов, фото: Instagram

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своем сайте отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях".

По его мнению, если от России отделить территории, присоединенные "с помощью крови, насилия, предательства и лжи", то останутся "исконно русские болота", которые уместятся "в пределах одной Московской области".

Кроме того, Турчинов провел аналогию между действиями Адольфа Гитлера и "имперским реваншизмом Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств", сформированных после ВОВ.

"История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину: с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать”, - высказался экс-секретарь СНБО.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин назвал "несколько странноватым" решение передать Украине "в ходе создания Советского Союза исконно русские территории", которые не имели к ней никакого отношения.