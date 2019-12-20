В отставку отправлен мэр Калуги

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20 декабря 2019, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москвоский комсомолец

Фото: соцсети

Мэр Калуги Дмитрий Разумовский оставил должность. Он занимал пост градоначальника с марта прошлого года, сменив своего предшественника Константина Горобцова.

Отмечается, что Разумовский подал в отставку, поскольку принял предложение занять место вице-губернатора Калужской области. К новым обязанностям он приступит со следующей недели.

Вместо Разумовского градоначальником станет Дмитрий Денисов, назначенный исполняющим полномочия мэра Калуги. О перестановках стало известно в пятницу, 20 декабря в ходе внеочередного заседания гордумы Калуги.