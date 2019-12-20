Итоги 2019 года для внешней политики России: взгляд парламентариев

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20 декабря 2019, 09:52 [ «Аргументы Недели», Марина ПАНЮЖЕВА ]

Заседание Совета Федерации, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Итоги уходящего года подвели сенаторы Комитета по международным делам Совета Федерации на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" 17 декабря. Она была посвящена актуальным вопросам международной повестки. Председатель К. Косачев и его первые заместители С. Кисляк и В Джабаров рассказали, чем может гордиться российская парламентская дипломатия в непростых международных условиях. Кстати, она «востребована даже в большей степени, чем обычно», и вот почему.

По сути, из-за украинского кризиса традиционные инструменты дипломатии РФ на западном направлении – встречи первых лиц на высшем уровне, работа по линии МИД, «искусственно блокируются». Поэтому прямой диалог с коллегами из зарубежных парламентов стал «серьезным дополнительным элементом» для продвижения вперед и решения проблем в отношении России и Запада.

Успехи парламентской дипломатии РФ

По словам Константина Косачева, усилия сейчас прикладываются для работы с партнерами из Межпарламентского союза, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Евразийского союза, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА ОДКБ, и развитии двусторонних контактах. В частности, постоянно функционируют межпарламентские комиссии, межрегиональные форумы с Беларусью, Азербайджаном, Арменией и Казахстаном, где идет совместная подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Парламентарии поддерживают интеграционные процессы в ближайшем окружении − в ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Правда, в этих структурах до сих пор отсутствуют постоянные механизмы поддержания парламентского сотрудничества.

«Созидательное и конструктивное сотрудничество» развивается в рамках Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. С учетом географической удаленности и экономии средств проводятся видеоконференции с лидерами азиатских и латиноамериканских стран.

Косачев отметил активизацию внешней политики России на африканском направлении. Напомним, саммит Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре, на котором произошло списание долга африканским странам более, чем на 20 миллиардов долларов. Крупным успехом было подано подписание соглашения на общую сумму более 800 миллиардов рублей. Надеемся, что саммит Россия – Африка, действительно, открыл «новую страницу отношений»…

Среди прочего, Косачев выделил тенденцию политизации ряда межпарламентских структур с активным западным участием – ПАЧЭС. Остается замороженным взаимодействие с Европарламентом и ПА НАТО. Но Комитет парламентского сотрудничества России-Евросоюз «никто не отменял».

Как же работают российские парламентарии на западном направлении? Ответ прост – на двусторонней основе и предельно активно. Успехом нашей парламентской дипломатии Косачев считает работу с сенаторами из Франции над совместным докладом о перспективах двустороннего сотрудничества. В ближайшее время готовится аналогичный документ с Италией. С Германией также активно ведется парламентская работа. В этом году – впервые за 10 лет – прошло совместное заседание губернаторов России и Японии. Следующие 2 года были объявлены годами межрегионального сотрудничества стран.

В ГА ООН получили поддержку российские созидательные предложения по учреждению международного дня парламентаризма 30 июня, созыву глобального саммита по межрелигиозному и межэтническому диалогу в Москве в 2022 г. В Межпарламентском союзе подходит к завершению работа над Хартией международного парламентаризма.

На всех парламентских площадках продвигается российская инициатива по признанию победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества, а памятники − всемирным мемориалом человечества.

В контексте гуманитарного измерения Совет Федерации поддерживает Евразийский женский форум и Ливадийский гуманитарный форум. По инициативе сенаторов, государство берет бремя расходов по содержанию невоенных захоронений за рубежом. Еще одна инициатива – двукратное увеличение работы защиты прав соотечественников, оказавшейся в трудной ситуации за рубежом. А таких людей, кстати, немало…

Взаимодействие в ПА ОБСЕ

Как заметил Владимир Джабаров, регламент ПА ОБСЕ не предусматривает дискриминацию делегаций. Работа ведется регулярно, в частности, резолюция о сопряжении интеграций была принята. Планируется использовать «потенциал каждого сенатора». На данный момент формируется состав новой делегации. Он признал наличие объективных проблем – отсутствие представителей в руководящих органах; сложности в донесении своей позиции и получении поддержки партнеров.

Положительно следует отметить активизацию взаимодействия с Узбекистаном, Молдовой и Туркменистаном в МПА СНГ. А вот в ЕАЭС важно поддерживать друг друга. Например, западные страны группируются для принятия резолюции.

ПАСЕ: элементы «нормальности» в работе

По словам Сергея Кисляка, нынешний год ознаменовался возвращением к элементам «нормальности» в работе ПАСЕ. Со второй половины летней сессии и осенней сессии российская делегация вернулась к полноценной работе вместо идеологических столкновений. Ясно, ОБСЕ, как объединяющий механизм на европейском пространстве, начал терять свое предназначение без России.

Вместе с тем попытки использовать ПАСЕ против РФ со стороны украинской, балтийской и британской делегаций продолжаются. Дискуссии разворачиваются в антироссийском ключе. А значит, расслабляться не стоит.

Кисляк подчеркнул, что главное – возращение к нормальным условиям для продвижения интересов. К примеру, три российских сенатора выступили докладчиками по вопросам создания условий работы адвокатов, злоупотребления в системе Шенгенских виз и вакцинации для прекращения массовых заболеваний на европейском континенте.

С какими сложностями столкнулась наша делегация после отсутствия, в период с апреля 2014 г. – июнь 2019 г.? Во-первых, за эти годы была начата работа по ряду направлений без России, и ее оценка теперь не звучит в должном ключе. Мы условно не управляем, а догоняем запущенные процессы. Во-вторых, появились новые разные политические группы – и совсем не просто России найти свое место. Тем более, партнеры совсем отвыкли работать с ней. В-третьих, важно добиться избрания российских представителей в руководящие органы. Кисляк похвалил работу сенаторов, которую они делают с интересом и напористым огоньком.

О парламентской дипломатии РФ на Корейском полуострове и Ближнем Востоке

Степень напряженности между США и КНДР снизилась. Решение будут искать на переговорах по вопросам ядерного разоружения. Причем КНДР должна получить гарантии безопасности. Кстати, Россия и КНР внесли предложения в СБ ООН о смягчении санкции в отношении КНДР.

В октябре-ноябре состоялись встречи с парламентариями КНДР и Южной Кореи. Москва прилагает большие усилия по установлению прямых контактов сторон на площадках третьих стран, например, на предстоящей пятой встрече спикеров парламентариев Евразии в Индонезии.

США подхватили многие российские идеи. Между тем двусторонний диалог между США и Россией заморожен, есть только эпизодические контакты. По словам Косачева, это «очередная упущенная возможность» со стороны американцев.

На Ближнем Востоке Россия установила рабочие контакты с сирийскими парламентариями. На горячей фазе масштабных боев организовывалась серия видеомостов с площадки МИА «Россия сегодня». Несколько раз российская делегация посещала Сирию. Активно задействуются возможности межпарламентских структур: планируется визит в САР по приглашению председателя МПС Г. Куэвас Баррон.

С нынешнего года проводятся трехсторонние совместные заседания Комитетов по международным делам парламентов РФ-Турции-Ирана. Встречи в этом формате будут проходить 2 раза в год. Что уже неплохо для нас.

Новый скандал – визовая политика США

Косачев отметил последовательные действия СФ по противодействию односторонних санкций по линии США и союзников в адрес России в обход СБ ООН. В МПС будет рассматриваться соответствующая резолюция. Однако Москва сталкивается с отчаянным сопротивлением тех стран, которые эти санкции применяют.

Помимо включения в санкционные списки ряда сенаторов и депутатов США отказали некоторым членам официальной делегации РФ во въездных визах для участия в сессии ГА ООН в сентябре, нарушив международное право и спецсоглашение с ООН. Российская сторона запросила визу для Косачева, но получала отказ уже 2 раза.

Сенатор призывает к осуждению этой незаконной практики или возращению США к выполнению международных обязательств, объяснив, что они поставили свое национальное право выше международного права.

Бесспорно, Россия выступает против односторонних санкций и готова принимать зеркальные ответные меры. Она может ликвидировать санкции против парламентариев на двусторонней основе. Важна консолидированная реакция международного сообщества, в первую очередь, в ООН, где некоторые союзники пытаются прикрыть США.

В этих условиях России стоит подумать над тем, как получить максимальную поддержку. Страны Восточной Европы, видимо, кровно заинтересованы в нагнетании конкуренции за поддержку США, не имея собственной позиции.

Еще раз о российско-американских отношениях

Контакты российских и американских парламентариев носят эпизодический характер, и лишь отдельные конгрессмены могут проявить инициативу. В январе предложение Косачева о возобновлении работы Комитетов по международным делам было проигнорировано американскими сенаторами.

В некоторых странах – бывших членах ОВД, как Джабаров заметил, появилась иллюзия, что под зонтиком НАТО они могут вести себя свободно и быть в полной безопасности. Среди негативных факторов – размещение новых систем ПРО после распада РСМД, испытание американцами запрещенной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Вместе с тем успехи России в области создания новейших видов оружия «отрезвили «горячие головы» на Западе, которые «вынуждены сесть за стол переговоров», к которым Россия «готова всегда». Подчеркивалось, что ее военная доктрина носит сугубо оборонительный характер.

Кисляк особо выделил, что Россия отвечает твердостью, а не «силой на силу». Она обрела решимость стоять за коренные интересы за счет обновления военного потенциала. Опора на собственную мощь как раз используется как резон для увеличения военных расходов в США и в странах-членах НАТО и принятия новой концепции сдерживания России. Однако мир меняется и становится многополярным, появляются новые центры силы, готовые защищать свои интересы, – Китай, Россия и другие страны БРИКС. Очевидно, что с этим придется считаться.

После встречи «нормандской четверки» и визита Лаврова в США для встречи с Трампом и Помпео остались ли точки соприкосновения между РФ и США?

Кисляк в положительном ключе ответил, что если в США возобладает здравый смысл, то, конечно, есть объективная основа для развития сотрудничества, для ответа на новые вызовы – терроризм, изменение климата, миграционные вызовы. Если работать вместе, то шансов сделать что-то полезное гораздо больше.

Для Кисляка идеальная модель российско-американских отношений − космическая станция, где инженеры работают и космонавты летают вместе. По его словам, фактор отношений с Россией − инструмент внутриполитической борьбы противников Трампа и Белого Дома. Он используется против всех, кто хотел бы развивать отношения с ней. Конгресс принимает решения, которые сковывают президента Трампа, которому был недавно объявлен импичмент Палатой Представителей.

Америка расколота и живет в перегретой обстановке, которая быстро не изменится. По сути, наблюдается феноменальная поляризация между правыми и левыми силами.

По прогнозам Кисляка, после президентских выборов 2020 г. фактор России будет использоваться во внутриполитических столкновениях, которые сковывают возможности США работать по всей повестке. В заключении пресс-конференции Джабаров подчеркнул, что должно пройти время для восстановления диалога.

В сухом остатке, возможно, когда-нибудь будет разработан механизм постоянных консультаций, например, регулярные встречи президентов РФ и США. Парадоксально, но Трамп хотел бы увеличить товарооборот и запустить деловой консультативный совет. Что придумает вашингтонская элита в 2020 году для России – вопрос остается открытым…

От российских парламентариев, конечно, ожидается активная позиция по защите интересов России на международной арене и получению поддержки партнеров.

Марина ПАНЮЖЕВА