Политолог поделился впечатлением от большой пресс-конференции Путина

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19 декабря 2019, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Политолог Александр Асафов поделился впечатлением от большой пресс-конференции Владимира Путина. Путин за четыре часа 18 минут ответил на 77 вопросов 57 представителей СМИ. На пресс-конференции было аккредитовано 1895 журналистов.

Некоторые журналисты задали не по одному вопросу. По мнению Асафова, в обществе существует сейчас запрос на "новую искренность". "Видно, что Путин показал глубочайшую осведомленность во всех ключевых процессах. Видно, что цифры у него не на бумаге, а в голове: он осведомлен о характере происходящих процессов и принимаемых решений, знает о проблемах, о ключевых точках и готов ответить на любой вопрос", ‒ цитирует политолога радио Sputnik.

Эксперт заметил, что в общении журналистов с российским лидером нет запретных тем.

"Это, на мой взгляд, говорит о том, что у нас коммуникация между властью и обществом выстраивается как раз в ответе на запрос на "новую искренность". Дистанция сокращается, любой вопрос может быть задан, не существует цензуры ни в какой ее форме, все ответы максимально содержательны, детальны и подробны", ‒ отметил Александр Асафов.