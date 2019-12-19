Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов отдать жизнь за Россию

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19 декабря 2019, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов отдать жизнь за Россию и Владимира Путина. 19 декабря в ходе большой пресс-конференции Путину задали вопрос о присвоении Кадырову звания Герой России.

Путин напомнил историю Чечни. Российский лидер рассказал, как к нему приходил отец Рамзана Кадырова - первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров и заявил о готовности выстраивать отношения республики с Москвой. Путин напомнил, что Кадыров-старший погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию.

По словам Путина глава Чечни Рамзан Кадыров "до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме".

Президент рассказал, что он запретил Рамзану лично принимать участие в различного рода боевых операциях, но он не выполняет его запрет. Порой силовики ему рассказывают об итогах какой-либо спецоперации, и, оказывается, руководил ей Рамзан Ахматович.

Комментируя получение Рамзаном Кадыровым звания, Путин отметил, что он "указов о награждении Героем России просто так не подписывает".

Кадыров отреагировал на его оценку Путиным и написал в своем Telegram-канале: "На пути Ахмата-Хаджи, чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь, отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина".