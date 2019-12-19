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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Когда начнется рост благосостояния россиян? На этот вопрос ответил Владимир Путин

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Когда начнется рост благосостояния россиян? На этот вопрос ответил Владимир Путин
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции 19 декабря на вопрос, заданный журналистом, "когда начнется рост благосостояния россиян?"  Российский лидер согласился, что действительно, в последние годы наблюдалось снижение реальных доходов россиян.

"Никакой новой пенсионной реформы не готовится",- заверил Путин на большой пресс-конференции

По его словам, сейчас заметен небольшой рост. "Уровень зарплаты за прошлый год подрос. Растут и реальные доходы. Но этого недостаточно", — сказал президент.

Как сказал Путин, нужно поднимать саму экономику, тогда будет рост зарплат.  "Необходим рост производительности труда и рост ВВП", - сказал глава государства. По словам Путина, "раздача денег из резервных фондов ни к чему хорошему не приведет".
Но, как он считает, сейчас нынешних мер недостаточно, будут предприняты усилия, которые позволят разогнать рост российской экономики.

"Нужно уделить этому большое внимание", — подчеркнул Владимир Путин.

ИЧ

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Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции 19 декабря на вопрос, заданный журналистом, "когда начнется рост благосостояния россиян?" "Необходим рост производительности труда и рост ВВП".

Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции 19 декабря на вопрос, заданный журналистом, "когда начнется рост…

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