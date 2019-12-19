Когда начнется рост благосостояния россиян? На этот вопрос ответил Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции 19 декабря на вопрос, заданный журналистом, "когда начнется рост благосостояния россиян?" Российский лидер согласился, что действительно, в последние годы наблюдалось снижение реальных доходов россиян.
По его словам, сейчас заметен небольшой рост. "Уровень зарплаты за прошлый год подрос. Растут и реальные доходы. Но этого недостаточно", — сказал президент.
Как сказал Путин, нужно поднимать саму экономику, тогда будет рост зарплат. "Необходим рост производительности труда и рост ВВП", - сказал глава государства. По словам Путина, "раздача денег из резервных фондов ни к чему хорошему не приведет".
Но, как он считает, сейчас нынешних мер недостаточно, будут предприняты усилия, которые позволят разогнать рост российской экономики.
"Нужно уделить этому большое внимание", — подчеркнул Владимир Путин.